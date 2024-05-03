Британська розвідка розповіла, які наслідки чекають на РФ від українських атак по аеродромах

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевськ", ймовірно, призвела до того, що приблизно 40 літаків різних типів були виведені з цього району та розосереджені на численні аеродроми далі від лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вплив цього навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак, за словами розвідників, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі в глиб Росії, ніж ці точки розосередження.

Ймовірно, тривалість бойових вильотів РФ має збільшитися, щоб зберегти ту саму постійність у просторі бою. Це, своєю чергою, вимагатиме більше палива, збільшуватиме вартість, а також створюватиме більше навантаження на екіпажі.