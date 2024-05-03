Британська розвідка розповіла, які наслідки чекають на РФ від українських атак по аеродромах
Росія була змушена відвести з аеродрому "Кущевськ" щонайменше 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах після нещодавньої атаки
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевськ", ймовірно, призвела до того, що приблизно 40 літаків різних типів були виведені з цього району та розосереджені на численні аеродроми далі від лінії фронту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вплив цього навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак, за словами розвідників, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі в глиб Росії, ніж ці точки розосередження.
Ймовірно, тривалість бойових вильотів РФ має збільшитися, щоб зберегти ту саму постійність у просторі бою. Це, своєю чергою, вимагатиме більше палива, збільшуватиме вартість, а також створюватиме більше навантаження на екіпажі.
- У ніч на суботу, 27 квітня, українські безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані, Ільський НПЗ та військовий аеродром "Кущевск". Словʼянський НПЗ припинив роботу.
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