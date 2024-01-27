Буданов: найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в етері телемарафону.

За словами Буданова, українська сторона робить усе можливе, щоб найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбувся.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив Кирило Буданов.