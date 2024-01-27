Буданов: найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться
Керівник української розвідки Кирило Буданов запевнив, що найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться
Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в етері телемарафону.
За словами Буданова, українська сторона робить усе можливе, щоб найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбувся.
"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив Кирило Буданов.
- 27 січня очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони Кирило Буданов прокоментував падіння російського Іл-76 на території РФ. За його словами, ситуація не є зрозумілою до кінця.
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