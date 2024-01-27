"Ситуація не зрозуміла до кінця": Буданов прокоментував падіння Іл-76 у РФ

Про це очільник ГУР сказав у етері телемарафону.

"На жаль, потрібно констатувати: що там сталося - до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росії зрозуміла - звинувачувати в усьому Україну", - зазначив Буданов.

Він вказав, що стосовно звинувачень Росії є ряд незрозумілих факторів.

"Це перш за все те, що вони не показали поля, всипані трупами, рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає", - сказав Буданов.

За його словами, "ситуація досить таки не зрозуміла до кінця".

"Якщо це сталося, за твердженням РФ, то чому Росія приховувала кілька днів, станом на зараз (27 січня, - ред.) і приховує далі трупи? Вона ж мала б показувати це на весь світ. Нібито дивіться, українці - вбивці. Але трупів немає, нічого немає", - додав очільник ГУР.

Що відомо про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76

24 січня у Корочанскому районі Білгородської області РФ впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. Натомість у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.