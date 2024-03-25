Буданов: Росіяни мають розробки морських дронів, але вдало застосували їх лише раз

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Так, у них є розробки (морських дронів, - ред). Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", - заявив він.

За словами очільника української розвідки, невдачі росіян у використанні цих дронів пов'язані з технічними причинами.