Буданов: Росіяни мають розробки морських дронів, але вдало застосували їх лише раз
Російські окупанти мають розробки своїх морських дронів. Такий безпілотник вони використали лише один раз – усі інші спроби були невдалими
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Так, у них є розробки (морських дронів, - ред). Але вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реально використання. Всі інші випадки, як ми знаємо, невдалі в них були", - заявив він.
За словами очільника української розвідки, невдачі росіян у використанні цих дронів пов'язані з технічними причинами.
- Тим часом увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
- Наступного дня у ГУР назвали критичним характер пошкоджень ураженого десантного корабля РФ "Ямал" в окупованому Севастополі.
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