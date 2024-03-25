Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі: ГУР розповіло деталі пошкоджень судна

Про це повідомили у ГУР.



Зазначається, що 23 березня ЗСУ атакували 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Севастополі, де зокрема був пришвартований десантний корабель "Ямал".



За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень корабля має критичний характер. Зазначається, що пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.



"Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - підкреслили у ГУР.

Управління розвідки додає, що інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів РФ уточнюються.