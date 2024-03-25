Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі: ГУР розповіло деталі пошкоджень судна
У Головному управлінні розвідки України назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал" у тимчасово окупованому Севастополі
Про це повідомили у ГУР.
Зазначається, що 23 березня ЗСУ атакували 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Севастополі, де зокрема був пришвартований десантний корабель "Ямал".
За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень корабля має критичний характер. Зазначається, що пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
"Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - підкреслили у ГУР.
Управління розвідки додає, що інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів РФ уточнюються.
- Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
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