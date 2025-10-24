Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"

"Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
21:03
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський після зустрічі Коаліції охочих назвав її "третьою хорошою подією для України за кілька днів". За його словами, союзники погодили рішення, які "можуть сильно допомогти" Києву

Зміст

Про це він сказав у відеозверненні.

"Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Президента Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора", – сказав він.

За словами Зеленського, сьогодні союзники погодили рішення, які можуть сильно допомогти Києву, однак нині подробиць не розголошує.

"І хоча росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкції начебто не зачіпають, усі все бачать: і черги на заправках у Росії, і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції – одне з найбільш болісного для Путіна", – резюмував президент.

  • У п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбулося засідання Коаліції охочих, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні нові літаки Mirage. Водночас Велика Британія оголосила, що передасть Києву 5 тис. ракет ППО.
