Буде швидше, ніж з F-16: Defence Express про графік постачання Україні винищувачів Mirage 2000-5

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо французи виконають свою обіцянку зі зміщенням строків на плюс три місяці, бо президент Макрон раніше говорив про надання французьких винищувачів на кінець року, а зараз міністр оборони Франції заявив про перший квартал 2025 року, то це буде швидше, ніж з F-16, якщо міряти від моменту твердих обіцянок. Щодо F-16, то тверді обіцянки від Данії та Нідерландів були у серпні 2023 року, а у серпні 2024 року Україна публічно їх отримала. А Mirage 2000-5 був обіцяний у червні 2024 року, і якщо він буде у березні 2025 року, то це буде швидше на декілька місяців", - зазначив Олег Катков.

За його словами, затримка у постачанні Mirage 2000-5 сталася через їхню модернізацію, щоб ці винищувачі отримали можливість уражати наземні цілі та мали більшу стійкість до РЕБ.

"В України нема вибору, крім того, щоб отримувати від союзників літаки, які списуються в їхніх країнах, бо черги на нові машини розтягнуті до 2030-х років. Зеленським оголошена потреба у 128 вилущувачах. Гіпотетичний ресурс F-16 становить приблизно 70 машин до 2027 року, а Mirage 2000-5 до 20. Вже пішли розмови, що їх може бути значно менше. Французьке видання "La Tribune" написало, що взагалі цих винищувачів може бути 6, що нібито Франція хоче зберегти у своєму строю 20 із загальної кількості, що залишилась у неї, - 26. Однак дійшли до компромісу про передачу 12. Але французька профільна преса зазначає, що в строю, у льотному стані – лише 20 Mirage 2000-5", - зауважив військовий експерт.

Катков додав, що є ще декілька джерел щодо Mirage 2000-5, про які вже говорилося у Франції, також може бути сформована коаліція Mirage 2000, а одним з доволі вірогідним постачальником цих літаків, за умов їх викупу, можуть стати Катар та ОАЕ.

8 жовтня Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна на початку 2025 року отримає від Франції винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені таким чином, аби мати перевагу в повітрі над росіянами.





