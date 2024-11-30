"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Ураження російських "Буків"

Так, на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничному шасі.

"Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так й автономно, в заздалегідь визначеному секторі", - розповіли в Міноборони.

Трохи пізніше, 16, 19 та 29 листопада, українські воїни вразили ще три російські ЗРК "Бук" різних модифікацій.

Знищення ЗРК "Тор"

Також українські захисники "вполювали" зенітно-ракетний комплекс "Тор".

"Це сухопутний "двійник" російського ЗРК "Кинджал" морського базування. Призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки", - пояснили в оборонному відомстві.

Ураження "Сонцепьоків"

У листопаді один з українських сухопутних підрозділів поповнив перелік уражених ворожих цілей одразу двома важкими вогнеметними системами залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".

Мінус ворожий комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"

Також наші воїни уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

"Головне завдання комплексу – виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові", - зазначили в Міноборони.

У відомстві додали, що остання декада листопада була особливо продуктивною щодо ураження ворожих засобів озброєння та техніки.

Знищення російських БМД-4

Зокрема, під час відбиття ворожого штурму на Донецькому напрямку підрозділи Сил оборони впродовж однієї доби уразили 7 російських БМД-4 з екіпажем та десантом.

В Міноборони зазначили, що БМД-4 – це найновіша версія бойових машин десанту росармії.

Удар по ЗРК "Тріумф"

Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". У результаті уражено радіолокаційну станцію.

"Наголосимо, що на функціоналі радіолокаційної станції зав'язана бойова робота інших складових ЗРК", - зазначили в Міноборони.

Ліквідація двох "Подльотів"

Наприкінці листопада в тимчасово окупованому Криму наші розвідники знищили два російських радіолокаційних комплекси "Подльот".

"Це мобільна РЛС, яка використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці перешкод. Зокрема, ця РЛС задіяна в системі надання цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300 та С-400", - пояснили в Міноборони.

Мінус РЛС "Зоопарк"

Також у переліку важливих цілей російської армії, які вразили Сили оборони у листопаді є російський РЛС "Зоопарк".

Це – мобільний засіб контрбатарейної боротьби. Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню.

Ураження радіолокаційної станції "Каста 2Е2"

Ще однією дороговартісною мішенню наших воїнів стала російська рухома маловисотна радіолокаційна станція "Каста 2Е2".

"Її призначення – контроль повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Вона передає координати та параметри руху повітряних цілей на системи протиповітряної оборони. Однак може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом", - розповіли в оборонному відомстві.