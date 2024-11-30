"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
У листопаді підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння російської армії. Зокрема, у переліку знищених ворожих зразків ОВТ є зенітно-ракетні комплекси "Бук" різних модифікацій, "Тор" та С-400 "Тріумф", важкі вогнеметні системи залпового вогню "Солнцепьок", комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" та РЛС "Зоопарк"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Ураження російських "Буків"
Так, на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничному шасі.
"Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так й автономно, в заздалегідь визначеному секторі", - розповіли в Міноборони.
Трохи пізніше, 16, 19 та 29 листопада, українські воїни вразили ще три російські ЗРК "Бук" різних модифікацій.
Знищення ЗРК "Тор"
Також українські захисники "вполювали" зенітно-ракетний комплекс "Тор".
"Це сухопутний "двійник" російського ЗРК "Кинджал" морського базування. Призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки", - пояснили в оборонному відомстві.
Ураження "Сонцепьоків"
У листопаді один з українських сухопутних підрозділів поповнив перелік уражених ворожих цілей одразу двома важкими вогнеметними системами залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".
Мінус ворожий комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"
Також наші воїни уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".
"Головне завдання комплексу – виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові", - зазначили в Міноборони.
У відомстві додали, що остання декада листопада була особливо продуктивною щодо ураження ворожих засобів озброєння та техніки.
Знищення російських БМД-4
Зокрема, під час відбиття ворожого штурму на Донецькому напрямку підрозділи Сил оборони впродовж однієї доби уразили 7 російських БМД-4 з екіпажем та десантом.
В Міноборони зазначили, що БМД-4 – це найновіша версія бойових машин десанту росармії.
Удар по ЗРК "Тріумф"
Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". У результаті уражено радіолокаційну станцію.
"Наголосимо, що на функціоналі радіолокаційної станції зав'язана бойова робота інших складових ЗРК", - зазначили в Міноборони.
Ліквідація двох "Подльотів"
Наприкінці листопада в тимчасово окупованому Криму наші розвідники знищили два російських радіолокаційних комплекси "Подльот".
"Це мобільна РЛС, яка використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці перешкод. Зокрема, ця РЛС задіяна в системі надання цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300 та С-400", - пояснили в Міноборони.
Мінус РЛС "Зоопарк"
Також у переліку важливих цілей російської армії, які вразили Сили оборони у листопаді є російський РЛС "Зоопарк".
Це – мобільний засіб контрбатарейної боротьби. Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню.
Ураження радіолокаційної станції "Каста 2Е2"
Ще однією дороговартісною мішенню наших воїнів стала російська рухома маловисотна радіолокаційна станція "Каста 2Е2".
"Її призначення – контроль повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Вона передає координати та параметри руху повітряних цілей на системи протиповітряної оборони. Однак може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом", - розповіли в оборонному відомстві.
- У п'ятницю, 29 листопада, бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили в тимчасово окупованому Криму ще три радіолокаційні комплекси росіян.
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