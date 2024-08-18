Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Український журналіст і військовий оглядач, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов побував у зайнятому ЗСУ російському райцентрі Суджа (Курщина), де відвідав залишені персоналом приміщення військкомату, а також місцевих відділень МВС та ФСБ
Свій відеорепортаж журналіст у неділю 18 серпня 2024 року, опублікував на YouTube.
На 8-ій хвилині запису видно, як Бутусов підпалює теки з документами у військоматі.
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Папери лежать у ящику з написом "Ті, що перебувають у розшуку, через ухилення від заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку".
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"Звичайно ми не дозволимо потім російському військкомату отримувати усю цію інформацію. Допоможемо громадянам, які не хочуть воювати і вмирати за Путіна. І не дають Путіну себе вбити. Допоможемо тим росіянам, які свідомі. Так що ці особові справи росіян нами будуть знищені", - каже на відео Юрій Бутусов.
- За даними американського видання WSJ, командування окупантів вже перекинуло на Курщину з України 5 тисяч своїх військових, але, як наголошується, потрібно передислокувати ще не менше 20 тисяч бійців й, до того ж, підготовлених.
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