Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів

Свій відеорепортаж журналіст у неділю 18 серпня 2024 року, опублікував на YouTube.

На 8-ій хвилині запису видно, як Бутусов підпалює теки з документами у військоматі.

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Папери лежать у ящику з написом "Ті, що перебувають у розшуку, через ухилення від заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку".

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"Звичайно ми не дозволимо потім російському військкомату отримувати усю цію інформацію. Допоможемо громадянам, які не хочуть воювати і вмирати за Путіна. І не дають Путіну себе вбити. Допоможемо тим росіянам, які свідомі. Так що ці особові справи росіян нами будуть знищені", - каже на відео Юрій Бутусов.