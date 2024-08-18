Начальник Сумської ВА Дрозденко: на Курщині зараз лише початок, далі буде ще кілька етапів

Про це пише The Guardian.

За словами очільника МВА, перший етап операції ЗСУ в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося - лише 15 військовослужбовців потребували медичної допомоги в перший день.

"Іноді буває понад 100-150 військовополонених на день. Багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон - молоді строковики. Вони не хочуть воювати з нами", - заявив Дрозденко.

Він наголосив, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, але присягнувся зберігати таємницю, перед раптовою атакою.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - сказав Дрозденко, схарактеризувавши вторгнення як "не схоже на попередні рейди" в Білгородській області.

В яких районах та на яких напрямах тривають бойові дії на Курщині

Наразі, як свідчить інтерактивна карта російської служби Радіо Свобода (Прага, Чехія), не враховуючи вищезгаданої спроби прориву ЗСУ через Тьоткіно, українські війська присутні та розвивають наступ у чотирьох адміністративних районах Курської області РФ:

1) Суджанський (райцентр, місто Суджа, перебуває під повним контролем ЗСУ, але російські підрозділи намагаються повернутися до міста з південного сходу);



2) Кореневський (учора, 17 серпня, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗСУ нібито зайшли до райцентру, селища Коренево, але це ще не остаточно);

3) Біловський район (райцентр, слобода Біла, теж, ще не узято, український наступ продовжується);

4) Глушковський.



Отже, йдеться про 4 райони з 28.



Також українська армія й нададі веде бої у селах в напрямку міст Льгов, Курчатов, де розташована Курська АЕС, і Курськ.

Операцію розпочато 6 серпня 2024 року.