РФ перекинула на Курщину з України вже 5 тисяч військових, а треба щонайменше 20 тисяч. І гарно підготовлених, - WSJ
Російське військове командування передислокувало із зони бойових дій в Україні до Курської області близько 5 тисяч військовослужбовців, однак цього недостатньо
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Як зазначили у виданні, росіяни перекинули на територію Курської області бригаду з Донецької області, де війська РФ ведуть активний наступ. Інших військових перекинули з менш важливих для РФ ділянок фронту.
Проте, за словами джерела WSJ, цих військ усе одно недостатньо для того, щоб відкинути українські сили з Курської області.
За підрахунками джерела видання, для цього Росії доведеться задіяти понад 20 тисяч добре підготовлених військовослужбовців.
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У WSJ зауважили, що Україна, зі свого боку, направила до Курської області до 6 тисяч військових, за інформацією західних експертів.
Крім того, ще 4 тисячі українських військових були переміщені в Сумську область, що межує з Росією, для завдань з підтримки операції.
У виданні додали, що аби уникнути ослаблення сил на лінії фронту, зазначає WSJ, в операції в Курській області українське командування залучило значну кількість військ із резерву, формуванням якого займалося останні кілька місяців, у тому числі за підтримки західних союзників.
- Північна Корея заявила, що розцінюватиме вторгнення України в Росію як "неприпустимий акт терору, підтриманий Вашингтоном і Заходом", зазначивши, що завжди стоятиме на боці РФ, яка прагне захистити свій суверенітет.
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