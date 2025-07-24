"Був би інший рівень підтримки": історик Ліхачов пояснив, за якого сценарію Китай готовий надати масштабну військово-технічну допомогу РФ

Таку думку в етері Еспресо голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

"Якби Китай був аж занадто зацікавлений у переконливій перемозі Росії у війні проти України, то Пекін надав би Москві значно більший розмір військово-технічної допомоги. Наразі Китай влаштовує ситуація, яка склалась. Коли внаслідок агресії Москва була позбавлена європейських ринків і вимушена продавати свої енергоносії за заниженою ціною. Ці умови повністю влаштовують Китай. Фактично, Росія перетворилась на сировинний придаток, який є політично залежним від Китаю. З іншого боку, Росія перетворилась на ринок збуту більш високотехнологічної китайської продукції. Європейські автомобілі в Росії більше купують, а росіяни можуть придбати китайські", - пояснив Ліхачов.

Історик вважає, що Пекін зацікавлений в тому, щоб Захід на чолі зі США більше уваги концентрували на війні в Україні.

"Китай став безальтернативним джерелом надходжень електроніки та інших продуктів подвійного призначення для російського ВПК. Росія готова за це платити й Китай це повністю задовольняє. Пекін зацікавлений у довготривалій війні й залежній Росії. Є також політична мета. Зокрема, щоб Захід і США розпорошували свої ресурси й буди втягнуті у це протистояння й не звертали увагу на дії Китаю", - додав він.