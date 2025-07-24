"Був би інший рівень підтримки": історик Ліхачов пояснив, за якого сценарію Китай готовий надати масштабну військово-технічну допомогу РФ
Китай зацікавлений у довготривалій війні Росії проти України, адже бачить в цьому ряд економічних й політичних переваг для себе
Таку думку в етері Еспресо голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.
"Якби Китай був аж занадто зацікавлений у переконливій перемозі Росії у війні проти України, то Пекін надав би Москві значно більший розмір військово-технічної допомоги. Наразі Китай влаштовує ситуація, яка склалась. Коли внаслідок агресії Москва була позбавлена європейських ринків і вимушена продавати свої енергоносії за заниженою ціною. Ці умови повністю влаштовують Китай. Фактично, Росія перетворилась на сировинний придаток, який є політично залежним від Китаю. З іншого боку, Росія перетворилась на ринок збуту більш високотехнологічної китайської продукції. Європейські автомобілі в Росії більше купують, а росіяни можуть придбати китайські", - пояснив Ліхачов.
Історик вважає, що Пекін зацікавлений в тому, щоб Захід на чолі зі США більше уваги концентрували на війні в Україні.
"Китай став безальтернативним джерелом надходжень електроніки та інших продуктів подвійного призначення для російського ВПК. Росія готова за це платити й Китай це повністю задовольняє. Пекін зацікавлений у довготривалій війні й залежній Росії. Є також політична мета. Зокрема, щоб Захід і США розпорошували свої ресурси й буди втягнуті у це протистояння й не звертали увагу на дії Китаю", - додав він.
- У лютому естонська розвідка повідомляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, шляхом постачання критично важливих західних компонентів.
- 24 липня у Reuters із посиланням на трьох європейських посадовців із сектору безпеки повідомили, що китайські двигуни таємно постачаються до російського державного виробника дронів через підставні компанії під виглядом промислових холодильних установок, щоб обійти західні санкції
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.45
- Актуальне
- Важливе