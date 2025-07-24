Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів під маркуванням промислових холодильних установок, - Reuters

Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів під маркуванням промислових холодильних установок, - Reuters

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
07:37
Світ росія китай

Китайські двигуни таємно постачаються до російського державного виробника дронів через підставні компанії під виглядом промислових холодильних установок, щоб обійти західні санкції

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох європейських посадовців із сектору безпеки, а також контракти, рахунки та митні декларації.

Зазначається, що ці поставки дозволили російському виробнику озброєння – Іжевському електромеханічному заводу "Купол" наростити виробництво ударного дрона "Гарпія-А1", попри санкції США та ЄС.

Внутрішній документ заводу, з яким ознайомилося агентство, свідчить, що "Купол" уклав контракт із міноборони РФ на виробництво понад 6000 безпілотників Гарпія у 2025 році – проти 2000 у 2024-му. У документі зазначено, що до квітня вже було передано понад 1500 одиниць.

За даними української військової розвідки, цей далекобійний дрон застосовується для ударів по цивільних і військових цілях углиб української території. Щомісяця Росія використовує близько 500 таких БПЛА.

Згідно з рахунками, внутрішнім листуванням заводу і транспортними документами, що опинилися у розпорядженні Reuters, після запровадження санкцій нова китайська компанія Beijing Xichao International Technology and Trade почала постачати "Куполу" двигуни L550E. 

У заяві для Reuters Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Пекіну нічого не відомо про експорт комплектувальних для дронів "Гарпія", і що Китай здійснює контроль за зовнішньою торгівлею товарами подвійного призначення відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - йдеться у заяві

За словами трьох європейських джерел, "Гарпія" базується на безпілотниках типу Shahed іранського виробництва, але використовує китайські технології. Українська військова розвідка заявила, що компоненти безпілотника китайського виробництва включають двигун, системи керування та навігаційне обладнання.

  • У лютому естонська розвідка повідомляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, шляхом постачання критично важливих західних компонентів. 
Теги:
Новини
Росія
Китай
Технології
Війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
підозра, НАБУ
Автор Марина Клюєва
22 липня, 2025 вiвторок
"Немає великої трагедії": Омелян про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Автор Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
Аварія винищувача Mirage-2000 на Волині: ДБР почало розслідування
Грузія, протести
Автор Марина Клюєва
21 липня, 2025 понедiлок
Протести в Грузії не перетворилися на нову Революцію троянд, тому що дії "Грузинської мрії" дали плоди, - активістка Кахіані
Київ
+18.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.61
    Продаж 49.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
24 липня
07:38
Оновлено
наслідки атаки на Одесу, 24.07.25
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: в Одесі є постраждалі, горів Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури, в Черкасах пожежі, є травмовані
07:35
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Нардеп Галайчук назвав основну причину російської агресії проти України
07:30
Інтерв’ю
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
07:10
Прапор Литви
Литва вже цьогоріч може відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах
05:40
На фото: Бріжит Макрон
Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком
04:43
Юлія Свириденко
Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком, - Свириденко
02:17
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА: кажуть про влучання в нафтобазу
01:49
фейк
ЦПД спростував російський фейк про таємну зустріч Умєрова з Мединським під час перемовин між Україною та РФ
00:27
Оновлено
ЗСУ
Від початку 23 липня на фронті відбулося 124 бої, росіяни на Покровському напрямку 36 разів намагалися просунутися до позицій ЗСУ
2025, середа
23 липня
23:59
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:52
Прапор США
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні двох пакетів військової допомоги на суму близько $322 млн
22:50
Оновлено
Україна та РФ провели черговий обмін: додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники
22:28
Ексклюзив
Євген Дикий
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
22:05
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Банкова намагається втягнути СБУ в політику, - нардепка Геращенко щодо заяв Малюка про НАБУ та САП
22:05
Оновлено
У Стамбулі завершився третій раунд перемовин між Україною та РФ: головними темами були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів
21:50
Оновлено
Миколаїв, акція
У Києві та багатьох містах України продовжуються акції проти закону щодо НАБУ і САП
20:36
Оновлено
Спільне виробництво зброї та іранська загроза: очільник МЗС Ізраїлю Саар у Києві зустрівся з Зеленським
20:05
OPINION
Блог Тетяна Трощинська
"Ковйор" в російських аеропортах: "Постарайтєсь. Потєрпітє. Путєн всєх переіграл"
19:54
Оновлено
Володимир Зеленський
Відповідь на протести: Зеленський заявив про підготовку законопроєкту щодо діяльності системи правопорядку
19:51
Ексклюзив
ЗРК Patriot
"Жодна зі сторін не сказала неправду": Defence Express про те, коли Україна отримає обіцяні Patriot
19:48
Олег Петренко
Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув сапер ДСНС
19:38
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Влада пішла на дії щодо НАБУ і САП свідомо, бо розуміла, що принаймні зброю поставляти Україні будуть, - політолог Бобиренко
19:22
Влада Харькова
Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування
19:17
жінка в наручниках
Харківʼянку, що вчиняла підпали на замовлення РФ, засудили до 15 років вʼязниці
19:01
на фото Ольга Стефанішина
Стефанішина переконує, що закон про НАБУ й САП не перешкодить початку перемовин щодо вступу України до ЄС
18:55
Купʼянськ
У Купʼянську залишаються близько 1,3 тис. цивільних, РФ атакує місто FPV-дронами, - Cинєгубов
18:48
Nintendo Switch 2 встановила рекорд як найшвидше продавана ігрова консоль на американському ринку
18:47
РФ пошкодила або знищила в Україні понад півтори тисячі культурних пам'яток: де найбільше
18:34
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Столиці ЄС обговорюють, як зупинити цей розворот до часів Януковича": Климпуш-Цинцадзе про обмеження повноважень НАБУ та САП
18:30
В уряді затвердили правила перевезення тварин у потягах, запропоновані Укрзалізницею торік
18:30
Огляд
НАБУ та САП
НАБУ та САП: як працюють антикорупційні органи України — пояснюємо просто
18:28
Ексклюзив
Вадим Денисенко
"Навряд чи ми почуємо про якусь нову точку зору від РФ": аналітик Денисенко про переговори в Стамбулі
18:26
ГУР
ГУР: Кремль має намір дискредитувати Україну у світі на тлі протестів на підтримку НАБУ й САП
18:12
Ексклюзив
Російське судно
Україна зробила неймовірне в боротьбі проти ворога на морі та задала вектор для всього світу, - військовий експерт Бадрак
18:12
СБУ затримала ексочільника департаменту КМДА за підозрою в розкраданні 75 млн грн для паліативної допомоги тяжкохворим
18:04
OPINION
блог Владислав Смірнов
Авторитарна спокуса: Як Зеленський будує диктатуру на уламках республіки
18:03
Міноборони допустило до експлуатації систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників
17:39
В Угорщині висунули звинувачення чоловіку, який воює на боці ЗСУ
17:39
Зеленський зустрівся в Афінах з Урсулою фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії розповіла Зеленському, що думає про закон щодо НАБУ й САП
17:24
Оленівка - наша Катинь
В Україні встановили 28 липня  Днем вшанування пам’яті Захисників та Захисниць, які були страчені або загинули в полоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV