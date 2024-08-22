Час є, завдання №1 для України - підготувати Мирноград і Покровськ до потужної оборони, - генерал Кривонос
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зауважив, що росіяни уникають вести бойові дії в умовах міської забудови, тому будуть намагатися обійти й Мирноград, і Покровськ, аби взяти ці міста в кліщі або в оточення
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Багато, чого ще треба зробити, а це стосується і підготовки людей, мобілізаційних навчених, мотивованих ресурсів, і підготовки економіки, все ж таки перевести її функціонування в умови воєнного часу, і продовжити фортифікаційне обладнання місцевостей. Наразі ми бачимо достатньо серйозний провал на Покровському напрямку, де ворог швидко просувається за двох причин. Перше – слабке фортифікаційне обладнання території, що стосується Покровського напрямку. Друге - відсутність потрібної кількості людей, яких ми могли б поставити в окопи", - прокоментував генерал-майор запасу ЗСУ.
За його словами, ці два складні питання потрібно вирішувати, хоча це все треба було робити значно раніше, навіть не вчора чи позавчора.
"Але між тим, час є, і завдання №1 зараз для України, не тільки для ЗСУ, підкреслю, що для України, - підготувати й Мирноград, і Покровськ до потужної оборони, до ведення боїв в умовах міської забудови, чого не дуже люблять росіяни. Я думаю, що вони будуть намагатися обійти ці міста, аби взяти їх в кліщі або в оточення. Бо, як показав досвід Бахмута та Авдіївки, противник достатньо довго, попри свої втрати, штурмує міста. Тому у нас є козир, який ми можемо використати на свою користь, - підготувати ці міста до потужної оборони", - резюмував Сергій Кривонос.
- У зведенні Генштабу ЗСУ за 21 серпня повідомлялося, що відбулося 134 бойових зіткнень на 9 напрямках, найбільше на Покровському.
- Також президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні запевнив, що військове керівництво розуміє кроки ворога й посилюється.
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