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Час є, завдання №1 для України - підготувати Мирноград і Покровськ до потужної оборони, - генерал Кривонос

Ірена Моляр
22 серпня, 2024 четвер
22:22
Війна з Росією Сергій Кривонос

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зауважив, що росіяни уникають вести бойові дії в умовах міської забудови, тому будуть намагатися обійти й Мирноград, і Покровськ, аби взяти ці міста в кліщі або в оточення

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Багато, чого ще треба зробити, а це стосується і підготовки людей, мобілізаційних навчених, мотивованих ресурсів, і підготовки економіки, все ж таки перевести її функціонування в умови воєнного часу, і продовжити фортифікаційне обладнання місцевостей. Наразі ми бачимо достатньо серйозний провал на Покровському напрямку, де ворог швидко просувається за двох причин. Перше – слабке фортифікаційне обладнання території, що стосується Покровського напрямку. Друге - відсутність потрібної кількості людей, яких ми могли б поставити в окопи", - прокоментував генерал-майор запасу ЗСУ.

За його словами, ці два складні  питання потрібно вирішувати, хоча це все треба було робити значно раніше, навіть не вчора чи позавчора.

"Але між тим, час є, і завдання №1 зараз для України, не тільки для ЗСУ, підкреслю, що для України, - підготувати й Мирноград, і Покровськ до потужної оборони, до ведення боїв в умовах міської забудови, чого не дуже люблять росіяни. Я думаю, що вони будуть намагатися обійти ці міста, аби взяти їх в кліщі або в оточення. Бо, як показав досвід Бахмута та Авдіївки, противник достатньо довго, попри свої втрати, штурмує міста. Тому у нас є козир, який ми можемо використати на свою користь, - підготувати ці міста до потужної оборони", - резюмував Сергій Кривонос.

  • У зведенні Генштабу ЗСУ за 21 серпня повідомлялося, що відбулося 134 бойових зіткнень на 9 напрямках, найбільше на Покровському.
  • Також президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні запевнив, що військове керівництво розуміє кроки ворога й посилюється.
Теги:
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Покровськ
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