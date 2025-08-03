Часто евакуація пораненого перетворюється на цілу спецоперацію, - волонтерка Корчинська

Про це в етері Еспресо розповіла волонтерка Оксана Корчинська.

"Навіть, якщо наший поранений військовослужбовець може самостійно влізти на наземний роботизований комплекс, то ворог все одно продовжує полювати за ним дронами. Тому наші підрозділи проводять контрміри. Так само наші військові чатують своїми FPV-дронами в районі евакуації бійців і також намагаються збити максимальну кількість ворожих дронів", - розповіла Корчинська.

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Волонтерка наголосила, що потрібен великий розрахунок і злагодженість підрозділів, щоб евакуювати пораненого.

"Фактично, сьогодні кожна евакуація пораненого є спецоперацією. Мене нещодавно дуже високі чини з англійської розвідки запитували про те, чому я кожного разу наголошую на цьому. Я їм пояснювала, що потрібен великий розрахунок і злагодженість підрозділів, щоб евакуювати пораненого. Оскільки суміжні підрозділи ЗСУ повинні знати також повинні знати, що йде евакуація пораненого і не нашкодили своїми FPV-дронами, бо ворог теж працює поряд. Вони можуть щось сплутати, таке на фронті, на жаль, трапляється", - додала вона.