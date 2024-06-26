Через 7-10 днів у Торецьку вже можуть іти міські бої, - військовий експерт Кевлюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні Сили оборони можуть утримати Торецьк. Втім, ми будемо свідками міських боїв у Торецьку. Я думаю, що через 7-10 днів противник увійде в місто й почнуться вуличні бої. Таким чином окупанти хочуть завершити спробу захопити всю Донецьку область у межах її адміністративних кордонів. Відповідно, противник буде робити все можливе на Сіверському, Часовоярівському, Торецькому, Курахівському та Краматорському напрямках, щоб досягти цієї мети", - пояснив Кевлюк.

Експерт також повідомив, що на Покровському напрямку окупанти мають сили та засоби, щоб досягти оперативного успіху.

"На Покровському напрямку противник досягнув тактичного успіху й має сили та засоби, що перетворити цей успіх на оперативний. Росіянам залишилось просунутись на 6 км, щоб перерізати основні логістичні маршрути Сил оборони. Такі дії противника створять невигідні для подальшої оборони умови на тому ж Торецькому напрямку для ЗСУ. Сили оборони змушені будуть відійти до лінії Словʼянськ - Краматорськ - Дружківка - Костянтинівка - Покровськ. Це небажаний розвиток подій для нас. Оскільки ми втратимо контроль над дуже серйозними територіями, які потім доведеться звільняти", - додав він.