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У Торецьку можуть оголосити примусову евакуацію

25 червня, 2024 вiвторок
05:38
Війна з Росією Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що через перебування окупантів поблизу Торецька, у місті можуть оголосити примусову евакуацію

Зміст

Про це він повідомив в етері телемарафону, передає Суспільне.

Вказано, що відповідне рішення розглядатимуть на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбудеться у вівторок, 25 червня.

Втім, за словами Філашкіна, люди вже евакуйовуються з Торецька: позавчора там перебували близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч.

"З кожним днем люди з Торецька виїжджають. Те саме стосується Лимана, Очеретинської громади та міста Красногорівка. В області триває обов'язкова евакуація населення, а примусова евакуація триває в тих міста, які знаходяться на лінії фронту", - розповів очільник області.

  • 23 червня російська армія обстріляла Торецьк, Залізне і Курахове на Донеччині. В результаті атаки поранено пʼятьох цивільних мешканців. 
     
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
Військові новини
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