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Ексклюзив

"Через Курахове на Вугледар": військовослужбовець ЗСУ "Магнат" про спроби просування росіян

28 березня, 2024 четвер
10:50
Війна з Росією

Росіяни не можуть взяти Вугледар, бо він розташований на висоті. Тому зараз єдиним їхнім варіантом є напрямок Курахового

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Михайло-Лука Кабусь (Магнат) в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти хочуть через Курахове зайти з тилу на Вугледар. Оточувати міста, щоб ЗСУ відступали - стандартна тактика росіян. Усі розуміють ситуацію і роблять все, щоб не допустити цього оточення в майбутньому. На фронті є достатня кількість помилок. Думаю, цей болючий досвід врахований на цьому напрямку, сили та засоби будуть вчасно застосовані, щоб не допустити подібних сценаріїв", - сказав Магнат.

Біля Новомихайлівки ведуться важкі бої. Туди ворог кинув найбільше сил, щоб вирівняти лінію фронту. Наразі виглядає так, що ворог накопичує резерви, зазначив військовослужбовець.

"Поки ми не розуміємо, в якому напрямку будуть рухатися росіяни. Але зараз єдиним їхнім варіантом є напрямок Курахового. Тобто вони хочуть вирівняти лінію і намагаються просуватися в сторону Георгіївки. Перешкодою для них є водойми. Взагалі зараз їм все важко вдається. Те, що окупанти називають просуванням, насправді є дуже кривавим для них. Адже росіяни втратили багато техніки й особового складу. Тому масштабного прориву тут не очікується. Але якщо ворог застосує достатньо резервів, як це було на Авдіївському напрямку, то, можливо, для нас будуть якісь нові виклики. Наразі ситуація стабільна, наскільки це можливо, з наявними засобами, які є в ЗСУ", - додав він.

  • 28 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Вугледар
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