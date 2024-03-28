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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 10 танків та 32 артсистеми

28 березня, 2024 четвер
07:39
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 60 бойових зіткнень. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 780 окупантів

Про це 28 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб,
  • танків ‒ 6914 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21) од,
  • артилерійських систем – 10 963 (+32) од,
  • РСЗВ – 1021 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 729 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 595 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1800 (+6) од.

Зведення Генштабу: РФ намагається атакувати позиції ЗСУ на 6 напрямках, найбільше - на Новопавлівському

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.

Ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БПЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об’єкту противника.

  • Ввечері середи, 27 березня, російські терористи запустили з півдня ракети Х-22 для обстрілу України, а у ніч на 28 березня - "шахеди" зі сходу. Більше про атаку читайте тут.
Теги:
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ЗСУ
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