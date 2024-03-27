Росія запустила ракети Х-22. Ситуація ввечері 27 березня
Ввечері середи, 27 березня, російські терористи запустили ракети Х-22 для обстрілу України
Про пуск ракет повідомили Повітряні сили.
О 21:59 ПС заявили про два борти Ту-22м3 над акваторією Чорного моря.
"Зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей!", - йдеться у повідомленні о 22:15.
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