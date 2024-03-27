У Нікополі росіяни вбили чоловіка та поранили жінку
Протягом дня 27 березня росіяни тричі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину й атакували район п’ятьма дронами-камікадзе: загинув чоловік, також поранено жінку
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Потерпала Марганецька громада. Та найбільше - Нікополь. У місті загинув чоловік. Постраждала 49-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - написав він.
Також очільник області розповів, що пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередачі.
"Вже надвечір оборонці неба збили над Дніпровським районом БПЛА", - зазначив Лисак.
- Вдень середи, 27 березня, російські терористи обстріляли житловий мікрорайон Харкова.
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