Росія вперше вдарила КАБом по Харкову: одна людина загинула, є поранені

Про удар РФ по Харкову повідомив міський голова Ігор Терехов.

Фото: Харьков Life

"Удар по житловому мікрорайону Харкова, у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців", - написав Терехов о 16:10.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, мова йде про Шевченківський район, росіяни вперше завдали удару по місту керованим боєприпасом великого калібру.

Станом на 17:00 відомо про одного загиблого чоловіка. Щонайменше 16 людей зазнали травм різного ступеня, серед поранених — 4 дитини.

"Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав Інститут невідкладної хірургії", - написав Терехов.

Як повідомляє "Суспільне Харків", влучання сталося на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками.

"Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів — тіло загиблої людини", - пише "Суспільне".

Новина доповнюватиметься...