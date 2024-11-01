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Через наступ РФ Укрпошта в Куп'янську закрила останнє стаціонарне відділення

Дар'я Тарасова
1 листопада, 2024 п'ятниця
20:54
Війна з Росією Купʼянськ

У зв'язку з наближенням лінії фронту АТ "Укрпошта" закрило останнє стаціонарне відділення в Куп'янську Харківської області

Зміст

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у кулуарах "Саміту CEO", організованого Forbes, передає Інтерфакс-Україна.

Державне підприємство поштового звʼязку "Укрпошта" через наближення лінії фронту 1 листопада закрило останнє стаціонарне відділення в місті Куп'янськ на Харківщині - "Куп'янськ правий". Проте Укрпошта продовжить обслуговувати мешканців регіону за допомогою пересувних відділень.

"У Куп'янську було два відділення. "Куп'янськ Лівий" ми закрили минулого тижня. "Куп'янськ Правий" підписав сьогодні..., тому що вже на три кілометри лінія фронту наблизилася", - сказав Смілянський.

Він зазначив, що Укрпошта продовжить працювати в населеному пункті: людей обслуговуватимуть пересувні відділення.

"Від початку наступного тижня ми продовжимо працювати в Куп'янську через пересувне відділення. Будемо з'ясовувати з військовими безпечні дні та приїжджати обслуговувати людей. Ми не залишимо пункти без обслуговування, просто змінимо формат", - уточнив Смілянський.

Він пояснив, що ситуація з безпекою погіршилася. Укрпошта вже втратила п'ять відділень.
 

Теги:
Новини
Суспільство
Укрпошта
Харківщина
Куп'янськ
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