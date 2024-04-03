Через проблеми з логістикою особовому складу РФ доводиться переміщуватись пішки, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", - зазначає ЦНС.

Таку інформацію підтверджує підпілля на східному напрямку. Через проблеми з логістикою, зокрема брак автомобілів, окупанти мусять ходити пішки.

"Чи це на позиції, чи, до прикладу, для того щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку. Більше того, такі рапорти, навіть якщо й "доходять" до командування, то потрапляють у смітник. Через критичний дефіцит живої сили противника, про відпустку окупанти й мріяти не можуть", - йдеться в повідомленні.