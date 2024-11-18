Через російські обстріли Запорізької області за добу постраждали 6 людей

Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Так, під час ворожих ударів по Запоріжжю постраждали чоловіки 18 та 59 років. Також жінки 52, 55, 61 років та 59-річний чоловік зазнали травм внаслідок атаки РФ по Пологівському району.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 424 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, зокрема, три ракетних удари по Запоріжжю.

Війська РФ також здійснили 22 авіаційних удари по Новоандріївці, Новоданилівці, Юрківці, Темирівці та Малій Токмачці.

Крім того, 225 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Преображенку, Новодарівку та Малу Токмачку.

Ще 166 артобстрілів окупанти завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

До ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.