Через великі втрати у Харківській області РФ може залучити до бойових дій строковиків, - "Атеш"
Активісти партизанського руху "Атеш" заявили, що в російській армії обговорюють можливість залучення до бойових дій строковиків, оскільки окупанти зазнали великих втрат на Харківщині
Про це інформує рух "Атеш".
Вказано, що за інформацією агента руху, який служить у підрозділі 18-ї мотострілецької дивізії російської армії, у РФ говорять про можливе залучення строковиків до бойових дій.
"Усі чули про втрати в дивізії і розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляється, що цілі роти були знищені під час штурмів Вовчанська.Тому така інформація сприймається військовими без ентузіазму. Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт зі збройними силами", - йдеться у повідомленні.
- 29 травня Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) заявив, що ситуація на Харківщині стабілізована. Ворог прорахувався в плані тактичних наступальних операцій.
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