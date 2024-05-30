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Через великі втрати у Харківській області РФ може залучити до бойових дій строковиків, - "Атеш"

30 травня, 2024 четвер
04:22
Війна з Росією

Активісти партизанського руху "Атеш" заявили, що в російській армії обговорюють можливість залучення до бойових дій строковиків, оскільки окупанти зазнали великих втрат на Харківщині

Зміст

Про це інформує рух "Атеш".

Вказано, що за інформацією агента руху, який служить у підрозділі 18-ї мотострілецької дивізії російської армії, у РФ говорять про можливе залучення строковиків до бойових дій.

"Усі чули про втрати в дивізії і розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляється, що цілі роти були знищені під час штурмів Вовчанська.Тому така інформація сприймається військовими без ентузіазму. Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт зі збройними силами", - йдеться у повідомленні. 

  • 29 травня Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) заявив, що ситуація на Харківщині стабілізована. Ворог прорахувався в плані тактичних наступальних операцій. 

Теги:
російська армія
окупанти
Харківщина
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