Ворог прорахувався у тактичних наступальних операціях на Харківщині, - генерал армії Маломуж

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог прорахувався в плані тактичних наступальних операцій. Передбачалось, що вони зайдуть, захоплять Вовчанськ, Липці і будуть рухатися далі, на відстань близько 30 - 40 км, долаючи наш другий і третій рубежі укріплення, які добре підготовлені. Йдеться не про перші рубежі, про які велися дискусія. Їх дійсно потрібно було будувати під вогнем ворога. Тому ЗСУ зупинили ворога саме на позиціях, які були завчасно підготовлені. Туди були направлені бойові частини з деяких секторів, залучались командири, військовослужбовці, які мають досвід такої боротьби і новий командувач, який також дуже ефективно працював на півдні. Тому стабілізація відбулася", - зауважив Маломуж.

За його словами, зараз на полі бою ворог використовує різні комбінаційні формати.

"Противник застосовує не лише штурми малими групами. Це удари перед цим КАБами, наприклад ракетними системами, а тоді знову штурм, після цього відхід і знову удари, тоді вже заходить спецназ. Тобто це комбіновані моделі, які ЗСУ вже освоїли. Крім цих систем, сьогодні застосовуються ще термобаричні боєприпаси, які вибухають. Вони створюють вакуумні удари по людях, які знаходяться не тільки в окопах, а також у бліндажах та інших місцях. Також це "Солнцепьоки". Але все це ЗСУ вже освоїли. Вони знають методи ворога і що росіяни застосовують на напрямку", - додав він.