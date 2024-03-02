Через ворожий БПЛА на Херсонщині постраждали двоє поліцейських

Про це пише Національна поліція.

Зазначається, що унаслідок вибуху ворожого БПЛА постраждали двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років. Вони отримали вогнепальні поранення різних частин тіла.

Водночас у Бериславі в результаті атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали. Також противник скинув боєприпаси з дрона в Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції.