Через ворожий БПЛА на Херсонщині постраждали двоє поліцейських
Російські окупанти обстріляли Херсонщину. Унаслідок цього постраждали двоє поліцейських. Також є пошкодження службових автівок
Про це пише Національна поліція.
Зазначається, що унаслідок вибуху ворожого БПЛА постраждали двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років. Вони отримали вогнепальні поранення різних частин тіла.
Водночас у Бериславі в результаті атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали. Також противник скинув боєприпаси з дрона в Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції.
- Того ж дня російські окупанти атакували з артилерії Нікопольщину. Унаслідок цього постраждали дві жінки.
- Також армія РФ обстріляла передмістя Куп'янська Харківської області. Унаслідок цього постраждав волонтер.
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