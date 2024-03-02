Унаслідок обстрілу Куп'янська поранено волонтера
У суботу, 2 березня, російська терористична армія обстріляла передмістя Куп'янська Харківської області. Унаслідок цього постраждав волонтер
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, ворог використав КАБ.
"Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи", - йдеться у повідомленні.
- Того ж дня російські окупанти атакували з артилерії Нікопольщину. Унаслідок цього постраждали дві жінки.
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