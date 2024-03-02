Росія вранці обстріляла з артилерії Нікопольщину: постраждали дві жінки

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку ворог обстрілює Нікопольщину. З артилерії вгатив по райцентру та Червоногригорівській громаді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку постраждали дві жінки - 65 та 66 років. Їм надали меддопомогу, вони лікуватимуться амбулаторно. Також через обстріл зайнялося кафе.