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Головна Війна з Росією "Дальністю не менш ніж 500 км": експерт Бадрак про те, якою може бути перша українська балістична ракета
Ексклюзив

"Дальністю не менш ніж 500 км": експерт Бадрак про те, якою може бути перша українська балістична ракета

Марина Клюєва
28 серпня, 2024 середа
22:08
Війна з Росією ракета "Довгий Нептун"

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак припустив, якою може бути перша українська балістична ракета

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Навесні у нас була низка потужних ударів по російських об'єктах, і після цього президент заявив, що одна з ракет йде в масштабування, тобто в серію. Фактично ми зробили висновок, що довготривала робота з крилатою ракетою дійшла до логічного продовження і розвитку. Йдеться вже про балістичну ракету, чи це буде Грім, чи це буде Сапсан, зараз сказати це важко. Мені здається, що це не так важливо, важливо створення в Україні балістичної ракети, тому що балістична ракета - це те, з чим не може впоратися ворог", - наголосив він. 

Валентин Бадрак припускає, що це буде ракета діяльністю не менше 500 км, і нестиме бойову частину не менше 350-400 кг. Він сподівається, що приблизно в середині 2025-го року Україна матиме серійне виробництво своєї балістики.  

Детальніше читайте: Покровський напрямок, операція у Курській області та українська балістична ракета. Колонка Сергія Згурця

"І зможемо не просто лякати противника, системно вражати його, нам вже потрібно не 10 ракет, нам потрібно сотні ракет, а, можливо, навіть і тисячі для того, щоб зупинити Путінську чуму… Ми б могли знищувати ті носії зброї, які зараз тероризують українські міста і мирне населення, і робити це своєю зброєю, не озираючись на те, чи хтось нам дасть дозвіл, чи це будуть червоні лінії, чи це призведе до ескалації, чи ні. Ми бачимо, що потужне використання зброї Путін завжди оцінює і схиляє голову, починаючи з 2015 року, коли Су-24 був збитий турецькою повітряною обороною, і потім Путін натиснув швидко на гальма", - сказав експерт.

  • Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 серпня, заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.
Теги:
Україна
зброя
військові
ЗСУ
Військові новини
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