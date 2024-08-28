"Дальністю не менш ніж 500 км": експерт Бадрак про те, якою може бути перша українська балістична ракета

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Навесні у нас була низка потужних ударів по російських об'єктах, і після цього президент заявив, що одна з ракет йде в масштабування, тобто в серію. Фактично ми зробили висновок, що довготривала робота з крилатою ракетою дійшла до логічного продовження і розвитку. Йдеться вже про балістичну ракету, чи це буде Грім, чи це буде Сапсан, зараз сказати це важко. Мені здається, що це не так важливо, важливо створення в Україні балістичної ракети, тому що балістична ракета - це те, з чим не може впоратися ворог", - наголосив він.

Валентин Бадрак припускає, що це буде ракета діяльністю не менше 500 км, і нестиме бойову частину не менше 350-400 кг. Він сподівається, що приблизно в середині 2025-го року Україна матиме серійне виробництво своєї балістики.

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"І зможемо не просто лякати противника, системно вражати його, нам вже потрібно не 10 ракет, нам потрібно сотні ракет, а, можливо, навіть і тисячі для того, щоб зупинити Путінську чуму… Ми б могли знищувати ті носії зброї, які зараз тероризують українські міста і мирне населення, і робити це своєю зброєю, не озираючись на те, чи хтось нам дасть дозвіл, чи це будуть червоні лінії, чи це призведе до ескалації, чи ні. Ми бачимо, що потужне використання зброї Путін завжди оцінює і схиляє голову, починаючи з 2015 року, коли Су-24 був збитий турецькою повітряною обороною, і потім Путін натиснув швидко на гальма", - сказав експерт.