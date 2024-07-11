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Данія приєдналася до коаліції дронів

11 липня, 2024 четвер
13:07
Війна з Росією Данія

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду, згідно з якою країна долучається до коаліції дронів для України

Зміст

Про це повідомляє Міноборони Данії. 

"Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Безсумнівно, українці потребують постійної та масової підтримки з боку союзників. Данія пообіцяла підтримувати оборонну боротьбу України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми посилаємо потужний сигнал, що ми дотримуємося свого слова. Безпілотники мають вирішальне значення для оборонної боротьби українців, і тому міжнародна співпраця в коаліції безпілотників є такою важливою", – сказав Поульсен.

Коаліцію дронів очолюють Латвія, Велика Британія та Україна. Коаліція має на меті доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників.

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Зобов’язання Данії в основному будуть зосереджені на сприянні спільним проєктам придбання безпілотників для задоволення великих потреб України.

"Ми бачимо, що використання безпілотників на війні значно зросло після війни в Україні. Тому важливо, щоб Україна отримала безпілотники, які їй потрібні проти російської агресії. Особливо ми бачимо, що ударні безпілотні літальні апарати наразі є одним із найбільших пріоритетів України, наприклад, щоб компенсувати російську перевагу. Данія готова інвестувати масштабні та довгострокові кошти в українську оборонну боротьбу. Їхня боротьба за свободу все ще є нашою боротьбою", – заявив міністр.

  • 11 липня стало відомо, що коаліція дронів створила фонд який забезпечить спільні закупівлі для швидкої доставки БПЛА в Україну: у ньому вже понад €45 млн, і очікуються додаткові внески.
Теги:
Світ
Україна
Данія
безпілотник
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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