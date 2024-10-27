DeepState пише, що росіяни окупували Левадне Запорізької області: у ЗСУ заявили, що командні висоти у них під контролем

Про це повідомляє інформаційний OSINT-ресурс DeepState.

"Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі", - пишуть аналітики.

Водночас речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин заявив в ефірі телемарафону, що ворог вклинився в нашу оборону на глибину приблизно опорного пункту взводу.

"На тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледара ворог наростив певні зусилля, провів перегрупування й масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно опорного пункту взводу. Зараз тривають заходи щодо відновлення нашого положення, щодо стабілізації обстановки", - зазначив Волошин.

Він сказав, що "називати Левадне населеним пунктом не поспішав би".

"Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії — трохи складно. Наразі всі командні висоти, на цій ділянці зіткнення — вони під контролем Збройних сил України і триває оборонна операція щодо відновлення положення", - сказав речник.

Він прокоментував повідомлення західних ЗМІ, що наступною ціллю росіян може бути Запоріжжя, зазначивши, що, за даними нашої розвідки, наступальних угрупувань противника на півдні не виявлено.

"Але логічно, що противник намагатиметься на власну користь перекроїти конфігурацію лінії бойового зіткнення, підтягнути сили і засоби ближче до великих міст, як Запоріжжя, щоб звідти наносити ураження — не лише Силам оборони України, а й проводити терор проти місцевого населення", - розповів Волошин.