DeepState: росіяни окупували Нову Іллінку, а також просунулися на Курахівському й Торецькому напрямках
Російська армія окупувала Нову Іллінку на Курахівському напрямку Донецької області й просунулася ще у трьох населених пунктах. Також окупанти просунулись на Торецькому напрямку
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку", - зазначили аналітики.
- Від початку доби 19 листопада на фронті відбулось 130 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках росіяни 59 разів атакували позиції Сил оборони.
- Актуальне
- Важливе