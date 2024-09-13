DeepState: росіяни просунулись у Макіївці, Красногорівці та Гродівці
Інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив про просування російських терористів на 5 напрямках
Про це пише Telegram-канал DeepState.
Просування російських військ фіксують на Донеччині, Луганщині та Харківщині.
"Ворог просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки", - йдеться у повідомленні у ніч на 13 вересня.
Інформації щодо успіхів українських воїнів DeepState не розголошує.
- На фронті від початку доби четверга, 12 вересня, відбулося 122 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе