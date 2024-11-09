DeepState зафіксував просування росіян біля 7 населених пунктів
Вночі суботи, 9 листопада, інформаційний OSINT-портал DeepState зафіксував просування російських терористів біля 7 населених пунктів
Про це інформує DeepState.
Вказано, що російська армія просунулась біля Селидового, Максимівки, Дальнього, Петрівки, Богоявленки, Побєди Донецької області та М'ясожарівки на Луганщині.
- Від початку доби 8 листопада на російсько-українському фронті зафіксували 164 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку.
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