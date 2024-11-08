Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті відбулось 114 боєзіткнень, 32 з них зафіксували на Курахівському напрямку

З початку доби на фронті відбулось 114 боєзіткнень, 32 з них зафіксували на Курахівському напрямку

Дар'я Куркіна
8 листопада, 2024 п'ятниця
16:53
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 8 листопада на російсько-українському фронті зафіксували 114 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів поблизу кордону з РФ. Під артилерійськими ударами опинилися населені пункти Новеньке, Павлівка, Волфине, Хотінь, Покрівка, Журавка, Тимофіївка, Біловоди, Басівка, Чуйківка Сумської області;  Михальчина Слобода Чернігівської області; Олександрівка Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Водолаги, Стецьківка, Хотінь та Журавка, застосувавши вісім КАБ.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти двічі здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Також противник скинув вісім авіабомб на Вовчанськ, Одноробівку та Харків. 

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські воїни стійко тримають оборону, відбивши всі атаки ворога. Крім того, противник завдав удару вісьмома керованими авіаційними ракетами в районі Ківшарівки, Новоосинового та Богуславки.  

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває.  

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Білогорівка ЗСУ відбили одну атаку окупаційної армії, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники штурмують позиції нашого війська поблизу Бондарного. Ситуація контрольована. 

 На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Щербинівки, де відбулося чотири боєзіткнення, які успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. Сили оборони стримують натиск, та відбили 19 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.  

Продовжуються бої поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день вже відбито 18 з 32 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.  

На Времівському напрямку противник шість разів йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Богоявленки. Тривають два боєзіткнення.  

На Оріхівському напрямку окупанти атакували наші підрозділи поблизу Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Лобкове та Новоандріївку, ракетного удару, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", зазнав населений пункт Новомиколаївка. 

Загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку. За сьогодні вони здійснили один безрезультатний штурм позицій наших захисників. 

  • Протягом минулої доби, 7 листопада, на російсько-українському фронті зафіксували 147 бойових зіткнень.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
Гривня, 1000 гривень, гроші
Автор Юлія Юліна
6 листопада, 2024 середа
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
Джо Байден
Автор Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.32
    Продаж 45.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 листопада
17:59
Ізраїль відкриє додатковий пункт пропуску з сектором Гази для доставки гумдопомоги
17:56
Вибух
Росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру на Сумщині
17:53
Олаф Шольц
Шольц заявив, що дату дострокових виборів у Німеччині слід обговорити "якомога спокійніше"
17:49
Україна та Росія обмінялись листами від родичів військовополонених
17:46
Оновлено
загиблі військові
РФ повернула Україні тіла 563 полеглих військових. Тіло журналістки Рощиної не віддали
17:35
Віталій Буяльський, збірна України, Ліга націй
Ребров знайшов заміну Циганкову перед надважливими матчами збірної України
17:27
Володимир Путін та Дональд Трамп
Трамп поспілкувався з європейськими лідерами стосовно того, як підштовхувати Україну до поступок Путіну, - Bloomberg
17:23
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде
17:22
Ексклюзив
Ту-95МС
"Якраз навпаки": Defense Express прокоментував інформацію Z-блогерів про нібито наказ "видихнути та розслабитися" для стратегічної авіації РФ
17:21
OPINION
Перемога Трампа: загроза чи шанс? Чого чекати Україні
17:19
На Кіровоградщині затримали голову МСЕК, яка вимагала від пораненого військового $2 тис. хабаря
17:14
новини Буковини
Уряд виділив ще 22 млн грн на компенсації за розміщення переселенців
17:13
"20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди Grierson Awards
17:03
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
В Україні з 2025 року підвищать зарплату вчителів, - Лісовий
17:03
Євген Шевченко
Нардеп Шевченко закликав Зеленського до "початку діалогу". В ОП кажуть, що деякі депутати заплутались у питаннях інтересів України
16:35
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
Кубок України: відбулось жеребкування 1/4 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:32
США, Південна Корея
У Сеулі пригрозили спільною з США відповіддю, якщо КНДР спробує здійснити ядерний удар по Південній Кореї
16:31
У Довженко-Центрі покажуть мультимедійну виставку "Ніхто не острів", присвячену півдню України
16:30
Реджеп Тайїп Ердоган
Війну в Україні можна "легко завершити" завдяки підходу адміністрації Трампа, орієнтованому на вирішення ситуації, - Ердоган
16:30
мобілізація
Голова БФ "Повернись живим" Чмут сказав, чи достатньо буде мобілізувати 160 тис. людей
16:24
Ексклюзив
Тонну м'яса закуповували з 18% води: Ярова про перевірку якості харчових продуктів для ЗСУ
16:02
OPINION
Демографічна стратегія: ні слова про робочі місця
16:00
Генерал Дмитро Марченко
Генерал-майор Марченко звільнився зі служби: наразі він проходить лікування
16:00
Ігор Клименко
Очільник МВС Клименко назвав кількість поліцейських, які беруть участь у бойових діях
15:47
Маріо Драґі
У ЄС закликали до термінової реформи економіки блоку після перемоги Трампа
15:47
довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова
Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року
15:43
Оновлено
У Херсоні та в області внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей
15:32
Ексінженер, який під час окупанції Купʼянська транслював телеканали РФ, отримав 11 років за ґратами
15:32
У Києві 7 листопада ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії
15:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:16
Україна ЄС
Європейська рада продовжила навчальну місію для українських військових ще на 2 роки
15:13
Інтерв’ю
Павел Коваль, депутат Сейму Польщі
Трамп схилиться перед Путіним? Це нісенітниця, - польський депутат Павло Коваль
15:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Ворог просувається до 2 км у день: майор запасу НГУ Гетьман про Донецький напрямок
15:04
Оновлено
Наслідки атаки у Києві
Нічна атака РФ: у Києві є постраждалі, в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл
14:46
Вийшов перший тизер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі
14:44
Вимагали гроші в чоловіків під виглядом працівників ТЦК: на Одещині затримали підозрюваних
14:33
Оновлено
російські терористи обстріляли Харків
Росія вдарила КАБами по Харкову: є руйнування та постраждалі. Фото
14:15
Тренінгова система UNITS
Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну тренінгову систему UNITS
14:04
OPINION
Де мир за 24 години? Хто відповідатиме за війну в Україні в адміністрації Трампа
14:03
село Гурівське
На Одещині село Першотравневе перейменували на честь ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV