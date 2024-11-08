З початку доби на фронті відбулось 114 боєзіткнень, 32 з них зафіксували на Курахівському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів поблизу кордону з РФ. Під артилерійськими ударами опинилися населені пункти Новеньке, Павлівка, Волфине, Хотінь, Покрівка, Журавка, Тимофіївка, Біловоди, Басівка, Чуйківка Сумської області; Михальчина Слобода Чернігівської області; Олександрівка Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Водолаги, Стецьківка, Хотінь та Журавка, застосувавши вісім КАБ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти двічі здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Також противник скинув вісім авіабомб на Вовчанськ, Одноробівку та Харків.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські воїни стійко тримають оборону, відбивши всі атаки ворога. Крім того, противник завдав удару вісьмома керованими авіаційними ракетами в районі Ківшарівки, Новоосинового та Богуславки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває.

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Білогорівка ЗСУ відбили одну атаку окупаційної армії, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники штурмують позиції нашого війська поблизу Бондарного. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Щербинівки, де відбулося чотири боєзіткнення, які успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. Сили оборони стримують натиск, та відбили 19 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день вже відбито 18 з 32 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник шість разів йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Богоявленки. Тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували наші підрозділи поблизу Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Лобкове та Новоандріївку, ракетного удару, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", зазнав населений пункт Новомиколаївка.

Загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку. За сьогодні вони здійснили один безрезультатний штурм позицій наших захисників.