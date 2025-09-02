Defense Express: Противник не виконав завдання своєї весняно-літньої наступальної кампанії

Про це в етері Еспресо розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Валерій Рябих.

"Вже можна констатувати, що ті завдання, які ставив собі противник на цю весняно-літню кампанію, не виконані. Хоча були відомості по накопичення достатньо великих ворожих резервів для проведення наступальної операції. Цифри різняться від 150 тис. до 200 тис. російських вояків, які планувалося перекидати на різні напрямки в ході цієї кампанії. Але прораховані дії Сил оборони України сприяли тому, що загарбник не зміг сконцентрувати свої сили в одному місці та досягти значних успіхів, хоча б на оперативному рівні", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, зараз просування ворога відбувається лише за рахунок тактичних дій, що не створює умов для переходу таких досягнень на оперативний рівень.

"Слід розуміти нашому суспільству, що українські війська, реалізуючи стратегічну оборонну операцію, зробили ставку - розмін території на оці мерзенні життя загарбників. Росіяни платять дуже високу ціну за те, що захоплюють території. За різними оцінками, на один квадратний кілометр йде від взводу до роти окупантів. Просування ворога зараз відбувається за рахунок методичного спалювання, у першу чергу, їхніх людських резервів", - підкреслив Рябих.