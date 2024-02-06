Defense Express: росіяни готуються до тривалих боїв у міській забудові Авдіївки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Поки що завчасно робити висновки щодо ситуації в Авдіївці. Тому що немає чіткого розуміння, де насправді зараз перебуває ворог. Є загальне розуміння, що окупанти намагаються пробитись у міську забудову. Але, де саме вони? Є джерела, які неофіційно пишуть, що це район авдіївського Коксохіму. Інші джерела пишуть, що росіяни вже майже підібралися до траси. З наших ресурсів виглядає так, що ситуація є катастрофічною. Але парадоксально, що російські воєнні аналітичні ресурси закликають своє суспільство не живитися гарячим очікуванням. Судячи з усього росіяни готуються, що бої в міській забудові Авдіївки будуть тривалими", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, наразі можна констатувати про початок фази боїв у міській забудові Авдіївки, але робити висновки зарано.

"Щодо потенціалу росіян просуватися, то тут питання відкрито. Тому, що ситуація залежить не тільки від становища росіян, а й від того, яке буде становище у нас. Наразі можна констатувати про початок фази боїв у заміській будові Авдіївки, але робити висновки зарано. Тому, що фаза боїв у міській забудові може тривати й кілька тижнів, і кілька місяців", - зауважив Киричевський.