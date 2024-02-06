Defense Express: росіяни готуються до тривалих боїв у міській забудові Авдіївки
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що завчасно робити висновки щодо ситуації в Авдіївці
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Поки що завчасно робити висновки щодо ситуації в Авдіївці. Тому що немає чіткого розуміння, де насправді зараз перебуває ворог. Є загальне розуміння, що окупанти намагаються пробитись у міську забудову. Але, де саме вони? Є джерела, які неофіційно пишуть, що це район авдіївського Коксохіму. Інші джерела пишуть, що росіяни вже майже підібралися до траси. З наших ресурсів виглядає так, що ситуація є катастрофічною. Але парадоксально, що російські воєнні аналітичні ресурси закликають своє суспільство не живитися гарячим очікуванням. Судячи з усього росіяни готуються, що бої в міській забудові Авдіївки будуть тривалими", - наголосив Киричевський.
За словами військового експерта, наразі можна констатувати про початок фази боїв у міській забудові Авдіївки, але робити висновки зарано.
"Щодо потенціалу росіян просуватися, то тут питання відкрито. Тому, що ситуація залежить не тільки від становища росіян, а й від того, яке буде становище у нас. Наразі можна констатувати про початок фази боїв у заміській будові Авдіївки, але робити висновки зарано. Тому, що фаза боїв у міській забудові може тривати й кілька тижнів, і кілька місяців", - зауважив Киричевський.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили найбільше атак окупантів на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Тим часом втрати армії РФ в особовому складі сягнули 390 тисяч військових.
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