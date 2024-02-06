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Війна з Росією: хроніка
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Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів, - Генштаб

6 лютого, 2024 вiвторок
08:05
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили найбільше атак окупантів на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Тим часом втрати армії РФ в особовому складі сягнули 390 тисяч військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 06.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 390 580 (+1020)
  • танків ‒ 6365 (+17) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 857 (+35) 
  • артилерійських систем – 9367 (+18) 
  • РСЗВ – 979 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 665 (+1)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 1848 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41)
  • спеціальної техніки ‒ 1496 (+10).

Ситуація на фронті: за добу відбулося 126 боєзіткнень, найактивніше росіяни атакували під Авдіївкою і Мар'їнкою

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", наші захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Росіяни обстріляли артилерією 110 населених пунктів України, ЗСУ влучили по 3 складах боєприпасів окупантів

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Тим часом протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

  • Уночі на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області. Трьох людей вдалося врятувати, ще одна - під завалами.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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