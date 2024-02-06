Росіяни обстріляли готель на Харківщині: під завалами людина
У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області. Трьох людей вдалося врятувати, ще одна - під завалами
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
За словами Синєгубова, зруйнований триповерховий готель. За попередньою інформацією, під завалами перебуває людина.
Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.
Також, за словами голоси ХОДА, горить фасад магазину.
Триває ліквідація наслідків ударів.
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