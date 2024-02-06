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Росіяни обстріляли готель на Харківщині: під завалами людина

6 лютого, 2024 вiвторок
03:44
Війна з Росією Харківщина: обстріл

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області. Трьох людей вдалося врятувати, ще одна - під завалами

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Синєгубова, зруйнований триповерховий готель. За попередньою інформацією, під завалами перебуває людина.

Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.

Також, за словами голоси ХОДА, горить фасад магазину.

Триває ліквідація наслідків ударів.

Теги:
Харківщина
Олег Синєгубов
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