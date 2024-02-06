Росіяни обстріляли готель на Харківщині: під завалами людина

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Синєгубова, зруйнований триповерховий готель. За попередньою інформацією, під завалами перебуває людина.

Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.

Також, за словами голоси ХОДА, горить фасад магазину.

Триває ліквідація наслідків ударів.