Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Білгородської області дронами

Про це губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав у телеграм.

За його словами, місто Губкін атакував безпілотник.

Внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння.

Губернатор додав, що внаслідок вибуху вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Водночас у міністерстві оборони Росії прозвітували про 7 "українських" дронів, збитих вночі над територією Білгородської області.