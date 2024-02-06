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Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Білгородської області дронами

6 лютого, 2024 вiвторок
06:20
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уночі вівторка, 6 лютого, у місті Губкін Білгородської області РФ пролунали вибухи. Місцева влада заявляє про атаку українських дронів, унаслідок чого є руйнування

Про це губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав у телеграм.

За його словами, місто Губкін атакував безпілотник.

Внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння.

Губернатор додав, що внаслідок вибуху вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Водночас у міністерстві оборони Росії прозвітували про 7 "українських" дронів, збитих вночі над територією Білгородської області.

  • Тієї ж ночі окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області. Трьох людей вдалося врятувати, ще одна - під завалами.
Теги:
Росія
безпілотник
Бєлгород
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