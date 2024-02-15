Defense Express: Україна ймовірно вперше застосувала проти росіян новітню бомбу GLSDB, ворог показав уламки
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що далекобійні GLSDB для HIMARS можуть значно розширити можливості ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Скоріш за все GLSDB вже працюють на нашу перемогу. Прогноз, про який писало видання Politico наприкінці січня, що Україна вже на початку лютого мала отримати GLSDB, міг підтвердитися. Але про це не було офіційно оголошено з боку наших військових. Такі оголошення роблять самі окупанти, демонструючи фото й відео, де можна розпізнати складові частини снаряда GLSDB", - зауважив Рябих.
За словами військового експерта, снаряд GLSDB був виготовлений спеціально для України.
"Україна вже могла вперше застосувати цю бомбу, наразі можемо лише здогадуватися. Але те, що з'являються фото, які свідчать, що це були саме GLSDB схиляють до того, що GLSDB вже є в Україні. Вони можуть значно розширити можливості ЗСУ щодо ураження важливих об'єктів противника, які розташовані на значній відстані від лінії бойового зіткнення. GLSDB є високоточною бомбою", - додав Рябих.
- Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час візиту до Києва озвучила новину, якої в Україні довго чекали. Вона сказала, що високоточні американські бомби GLSDB "вже прямують на фронт". Зазвичай такі заяви офіційні особи роблять вже після фактичної передачі озброєння.
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