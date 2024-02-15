Defense Express: Україна ймовірно вперше застосувала проти росіян новітню бомбу GLSDB, ворог показав уламки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Скоріш за все GLSDB вже працюють на нашу перемогу. Прогноз, про який писало видання Politico наприкінці січня, що Україна вже на початку лютого мала отримати GLSDB, міг підтвердитися. Але про це не було офіційно оголошено з боку наших військових. Такі оголошення роблять самі окупанти, демонструючи фото й відео, де можна розпізнати складові частини снаряда GLSDB", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, снаряд GLSDB був виготовлений спеціально для України.

"Україна вже могла вперше застосувати цю бомбу, наразі можемо лише здогадуватися. Але те, що з'являються фото, які свідчать, що це були саме GLSDB схиляють до того, що GLSDB вже є в Україні. Вони можуть значно розширити можливості ЗСУ щодо ураження важливих об'єктів противника, які розташовані на значній відстані від лінії бойового зіткнення. GLSDB є високоточною бомбою", - додав Рябих.