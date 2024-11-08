Держдеп США припустив, на яких умовах Путін погодиться на перемовини
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США не бачать готовності очільника Кремля Володимира Путіна відмовитися від своїх вимог заради переговорів про завершення війни в Україні
Про це він заявив на брифінгу.
"Ми не бачимо жодних підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН", - сказав Міллер.
Проте, на його думку, це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, "та й не повинен бути зацікавлений".
- У четвер, 7 листопада, російський диктатор Володимир Путін виступив з низкою заяв про російсько-українську війну та способи врегулювання.
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