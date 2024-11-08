Держдеп США припустив, на яких умовах Путін погодиться на перемовини

Про це він заявив на брифінгу.

"Ми не бачимо жодних підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН", - сказав Міллер.

Проте, на його думку, це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, "та й не повинен бути зацікавлений".