"Дикі шершні" розробили дрон-перехоплювач "шахедів", який розганяється до 160 км/год і перехоплює цілі з висот до 3 км

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що це буде керований безпілотник з видом від першої особи (FPV), який називається Sting.

Українські розробники стверджують, що відповідний безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км.

Так, Sting - це класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Також він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить

"Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.