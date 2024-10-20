"Дикі шершні" розробили дрон-перехоплювач "шахедів", який розганяється до 160 км/год і перехоплює цілі з висот до 3 км
Команда волонтерів з виготовлення ударних FPV дронів-камікадзе "Дикі шершні" розробили безпілотник, що здатний перехоплювати російські "шахеди"
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що це буде керований безпілотник з видом від першої особи (FPV), який називається Sting.
Українські розробники стверджують, що відповідний безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км.
Так, Sting - це класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Також він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить
"Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.
- Українська оборонна компанія United Military Solutions розробила ударний дрон Stick M12 типу "Крило", який здатен летіти на відстань до 70 км.
- Актуальне
- Важливе