Для ефективної мобілізації, ймовірно, проведуть політику балансування вимог економіки і фронту, - поведінковий економіст Вахітов
Володимир Вахітов, директор Інституту поведінкових досліджень та доцент Амерікан Юніверсіті Київ розповів про можливі впровадження для ефективної мобілізації
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наскільки ефективно буде проводитися мобілізація - це питання насправді до Міноборони, рекрутингових центрів. З одного боку, потрібно тримати економіку на відповідному рівні. Якщо в економіці немає достатньо виробників і споживачів, то ми побачимо економічний провал. З іншого боку, провал на фронті значно гірше. Саме тому, думаю, буде проведена політика балансування вимог економіки і вимог фронту. Сподіваємось, що це оновлення даних дозволить ТЦК краще відбирати на фронт людей, які відповідають задачам фронту, а не випадково висмикувати всіх підряд", - зазначив Вахітов.
Коментуючи процедуру бронювання, він зазначив, що зараз важливіше не справедливість, а ефективність з точки зору наповнення фронту.
"Саме фронт зараз потребує набагато більше людей певних спеціальностей. Саме цих людей потрібно викликати. Але наразі проблема в тому, що не повністю введена в силу система відповідності фаху спеціальності людини в цивільному житті і фаху на фронті. Тобто, якщо у нас є менеджер, який може керувати кількома сотнями людей, то дати йому управлінську посаду було б логічно, ніж відправити його працювати в окопи. Тут є певні застереження зі сторони військових, це не буде вирішено швидко. Але Міноборони приймає документи і концепцію професіоналізації армії, відповідності навичок і потреб. Думаю, що через якийсь час рекрутинг буде набагато кращим, ніж є зараз", - додав Вахітов.
- Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він був ухвалений та підписаний президентом України у квітні. Політики та громадськість називали закон №10449 одним із найважливіших у Раді цього скликання.
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