Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дніпровщина рано чи пізно сталася б, - офіцер ЗСУ Ткачук
Ексклюзив

Дніпровщина рано чи пізно сталася б, - офіцер ЗСУ Ткачук

Марина Клюєва
31 серпня, 2025 неділя
18:35
Війна з Росією ЗСУ

У темі розхитування суспільства росіяни виграли більше, ніж в темі загарбання території на Дніпровщині

Зміст

Сказав офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері Еспресо. 

"Дніпровщина рано чи пізно сталася б. І це було зрозуміло ще минулого року, що рано чи пізно цей момент надійде. Але росіяни наскільки грамотно і правильно відпрацьовують інформаційні повість, зробили з цього величезну величезну перемогу, з тих кількох кілометрів, що вони десь там просунулися. І повели населення на оцю таку паніку, на оцей такий кіпіш, вибачте за сленг. Але насправді вони в темі розхитування суспільства виграли більше, ніж в темі загарбання території", - сказав він.

Андрій Ткачук зауважив, що в темі розхитування суспільства росіяни працюють системно. Мають колосальні ресурси на інформаційно-психологічну війну і продовжать тиснути.

"Тому що насправді наступний етап, який я вже анонсую, це те, що вони будуть говорити про “освобождєніє” всієї Луганщини. Ну там лишилось небагато територій, насправді рано чи пізно це станеться, і це буде новий великий інформаційно-психологічний поштовх, який вони будуть розвивати. Те, що вони зараз роблять за країнами Балтії, проводять свої навчання в Білорусі Запад-2025, вони там зараз, насправді, продовжують свою гібридну війну проти НАТО і це навчання - це лише є елемент. Оці 30%, а інші 70% - це провокації, інформаційно-психологічні впливи на країни Балтії і вони це продовжують робити", - зазначив політолог ЗСУ.

  • 31 серпня стало відомо, що у Дніпропетровській області росіяни вперше дістали новим типом ударних дронів по населеному пункту Покровське, що за 100 км від Дніпра. Раніше ворог не застосовував подібні засоби ураження на такій відстані.
Теги:
Відео
Новини
Україна
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Дніпропетровщина
Військові новини
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Чорне море
Автор Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Володимир Ар'єв
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
Валерій Герасимов
Автор Анатолій Буряк
30 серпня, 2025 субота
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
Київ
+29.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
19:37
Огляд
Учителька
Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян
19:10
Інтерв’ю
Україна НАТО
Москва боїться іноземних миротворчих контингентів в Україні, бо тоді відновити війну буде складно, - Фейгін
18:58
Ексклюзив
Петер Мадяр
Інформаційні вкиди в Угорщині проти опозиційного до Орбана Петера Мадяра керуються із посольства РФ, - голова угорської громади Києва Томпа
18:43
Перший бойовий пуск українських ракет "Фламінго"
"Фламінго" полетіли на Росію: з'явилося перше відео
18:31
Оновлено
ФК "Карпати"
"Динамо" розтрощило "Полісся", "ЛНЗ Черкаси" програло "Вересу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
18:16
"Люди не зрозуміють": Железняк пояснив, чому Зеленський зняв з розгляду законопроєкт про декриміналізацію порно
18:14
Ексклюзив
Андрій Парубій
Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія
18:05
OPINION
Про погану практику перекладання відповідальності на армію
17:49
Сергій та Олена Аксьонови
Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова
17:34
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня
17:25
"Налетіли і спалили": в ГУР показали, як бійці спецпідрозділу "Примари" знищують ворожі цілі в Криму
17:15
Інтерв’ю
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
За 3,5 роки Росія навчилась сучасної війни, але вона все ж значно слабша, ніж уявляють у світі, - австралійський генерал Раян
17:09
"Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок": волонтерка Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 77 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:05
Петер Сіярто
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
16:04
OPINION
Як підвищити дієвість зовнішнього сектора економіки України
15:50
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
15:27
Літак
Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви
15:08
ЗСУ
"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом
14:36
Оксен Лісовий
"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань
14:29
У Києві поруч зі зруйнованим російською ракетою будинком відбулось прощання з 24-річною матір'ю та її 2-річною донькою
14:16
Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
14:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV