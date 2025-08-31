Дніпровщина рано чи пізно сталася б, - офіцер ЗСУ Ткачук

Сказав офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері Еспресо.

"Дніпровщина рано чи пізно сталася б. І це було зрозуміло ще минулого року, що рано чи пізно цей момент надійде. Але росіяни наскільки грамотно і правильно відпрацьовують інформаційні повість, зробили з цього величезну величезну перемогу, з тих кількох кілометрів, що вони десь там просунулися. І повели населення на оцю таку паніку, на оцей такий кіпіш, вибачте за сленг. Але насправді вони в темі розхитування суспільства виграли більше, ніж в темі загарбання території", - сказав він.

Андрій Ткачук зауважив, що в темі розхитування суспільства росіяни працюють системно. Мають колосальні ресурси на інформаційно-психологічну війну і продовжать тиснути.

"Тому що насправді наступний етап, який я вже анонсую, це те, що вони будуть говорити про “освобождєніє” всієї Луганщини. Ну там лишилось небагато територій, насправді рано чи пізно це станеться, і це буде новий великий інформаційно-психологічний поштовх, який вони будуть розвивати. Те, що вони зараз роблять за країнами Балтії, проводять свої навчання в Білорусі Запад-2025, вони там зараз, насправді, продовжують свою гібридну війну проти НАТО і це навчання - це лише є елемент. Оці 30%, а інші 70% - це провокації, інформаційно-психологічні впливи на країни Балтії і вони це продовжують робити", - зазначив політолог ЗСУ.