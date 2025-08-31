Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує

Про це повідомив український військовослужбовець із позивним "Мучной" у своєму Telegram-каналі. Також цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Мої побратими повідомили, що сьогодні зафіксовано перший приліт ворожих FPV-дронів у районі н.п. Покровське (Дніпропетровська обл.) це серйозний сигнал, бо до цього ворог не діставав сюди подібними засобами", - зазначив "Мучной".

Лисак уточнив, що удар прийшовся по ринку в Покровській громаді. Внаслідок атаки постраждали четверо людей – двоє чоловіків та двоє жінок. Усім постраждалим надано медичну допомогу, лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Чим це загрожує

Військовий пояснив, що окупанти використали так званий "матковий дрон" — більший носій, який транспортує одразу кілька FPV та випускає їх у повітрі для атаки на різні цілі. Це дозволяє збільшити дальність застосування дронів і робить удари менш передбачуваними.

"Основна проблема – це знову відсутність системного захисту на маршрутах. По трасах і у населених пунктах, які вже перебувають у зоні ризику досі немає достатньої кількості захисних сіток, навісів та укриттів від дронів. Це створює вразливість як для цивільної інфраструктури, так і для військової техніки яка рухається дорогами", - наголосив "Мучной".

Варто зазначити, що відстань від Покровського до лінії бойового зіткнення становить близько 30 кілометрів. До Дніпра від Покровського близько 100 км.