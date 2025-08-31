Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує

Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує

Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
13:00
Технології атака дронами, шахед, герань

У Дніпропетровській області росіяни вперше дістали новим типом ударних дронів по населеному пункту Покровське, що за 100 км від Дніпра. Раніше ворог не застосовував подібні засоби ураження на такій відстані

Про це повідомив український військовослужбовець із позивним "Мучной" у своєму Telegram-каналі. Також цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Мої побратими повідомили, що сьогодні зафіксовано перший приліт ворожих FPV-дронів у районі н.п. Покровське (Дніпропетровська обл.) це серйозний сигнал, бо до цього ворог не діставав сюди подібними засобами", - зазначив "Мучной".

Лисак уточнив, що удар прийшовся по ринку в Покровській громаді. Внаслідок атаки постраждали четверо людей – двоє чоловіків та двоє жінок. Усім постраждалим надано медичну допомогу, лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Чим це загрожує

Військовий пояснив, що окупанти використали так званий "матковий дрон" — більший носій, який транспортує одразу кілька FPV та випускає їх у повітрі для атаки на різні цілі. Це дозволяє збільшити дальність застосування дронів і робить удари менш передбачуваними.

"Основна проблема – це знову відсутність системного захисту на маршрутах. По трасах і у населених пунктах, які вже перебувають у зоні ризику досі немає достатньої кількості захисних сіток, навісів та укриттів від дронів. Це створює вразливість як для цивільної інфраструктури, так і для військової техніки яка рухається дорогами", - наголосив "Мучной".

Варто зазначити, що відстань від Покровського до лінії бойового зіткнення становить близько 30 кілометрів. До Дніпра від Покровського близько 100 км.

  • Увечері суботи, 30 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. В Херсоні загинув чоловік, а внаслідок удару по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури.

 

 

 

Новини
Україна
Росія
Дніпро
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Військові новини
