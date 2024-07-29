"До 50 найманців та лідер ПВК": у Defense Express розкрили деталі знищення вагнерівців в Малі
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що за інформацією різних джерел повстанці-туареги змогли ліквідувати понад 50 вагнерівців та їхнього ватажка в Малі
Про це він розповів у етері Еспресо.
"ПВК Вагнера залишається гібридним інструментом Кремля. Найманці цієї ПВК виконують завдання там, куди їх відправляє Кремль. Зокрема, продовжується ліквідація цього угруповання. Російські джерела повідомляють, що повстанці-туареги в Малі ліквідували від 20 до 50 найманців ПВК Вагнера. Також у різних джерелах зʼявилась інформація про те, що був ліквідований й очільник цієї ПВК, який став керівником після смерті Пригожина й Уткіна", - розповів Рябих.
За словами експерта, є інформація про те, що полонених вагнерівців планують передати Україні.
"У ЗМІ також зʼявилась інформація про те, що повстанці-туареги змогли взяти в полон до 15 вагнерівців. Вони звернулись до України з пропозицією віддати цих вагнерівців в знак солідарності, щоб вони понесли покарання за свої злочини. Зокрема, не лише за злочини в Україні, а й по всьому світу", - додав він.
- 28 липня у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера"
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