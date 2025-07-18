До Харкова почали долітати класичні FPV-дрони, - депутат облради Скорик

Про це в етері Еспресо розповів депутат Харківської облради Олександр Скорик.

"Сьогодні, 18 липня, о 17:20 по Київському району міста Харків прилетів FPV-дрон. Хочу сказати, що це вже другий за тиждень FPV. Сьогодні Харків констатує той факт, що класичні FPV-дрони, на жаль, почали долітати до міста. По Харкову часто прилітають БПЛА типу "Молния". А тепер мова йде про FPV в межах міста, тобто цей дрон перетинає кільцеву дорогу і практично долітає до Харкова. Це не FPV-дрони, які на оптоволокні, а класичні - на електронному керуванні", - зауважив депутат облради.

За його словами, для харків'ян загрозу становлять не тільки "шахеди", які постійно залітають і вранці, і вдень, бо зовсім не бояться, що їх зіб'ють. Ворожі дрони збільшили висоту польоту, швидкість, бойову частину, змінили керування. Навіть є випадки, коли ці безпілотники мають українську SIM-карту, також відомо і про керування "гераней" через Starlink. Є ці дрони з відеокартами, відеонаглядом, керуються не по заданій траєкторії, а оператором наочно.

"Сьогодні область та Харків страждають від "гераней", "молній", "шахедів". На цьому тижні по Київському району Харкова було 17 прильотів за 15 хвилин, було надзвичайно гучно по всьому місту та дуже страшно, бо це майже центр міста – вулиця Сумська. Практично кожного дня харків'яни це переживають, жити достатньо складно", - прокоментував Скорик.